Lo Sci Club Pordenone conquista il campionato provinciale

Lo Sci Club Pordenone si aggiudica il campionato provinciale grazie alla vittoria nella gara di slalom gigante a Piancavallo. La competizione si è svolta domenica 22 febbraio e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, che hanno stabilito anche un nuovo record di tempo. La società ha ottenuto ottimi risultati, consolidando il suo ruolo tra le principali realtà sciistiche della regione. L’evento ha attirato molti appassionati e spettatori lungo le piste.

Vittoria e record per lo Sci Club Pordenone che conquista il campionato provinciale a Piancavallo. Gli atleti hanno preso parte domenica 22 febbraio alla gara di slalom gigante valida anche per il 17° “Trofeo Città di Azzano Decimo” organizzato dalla società azzanese. Il gruppo ha dimostrato tutto il suo valore in ogni categoria confrontandosi con avversari competitivi e di qualità. Come sempre è il tempo a dare il suo giudizio finale in una sfida dove anche il più piccolo errore poteva influire sull'esito della gara. La giovane sciatrice classe 2007 è reduce per altro da una stagione di ottimi risultati a livello nazionale con quattro podi in un solo mese grazie alle ultime prove in pista a Folgaria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Lo Sci Club Pordenone con due leggende dello sport: Lindsey Vonn e Sofia GoggiaLo Sci Club Pordenone ha avuto il privilegio di ospitare, per la prima volta dopo quindici anni, una tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel Friuli Venezia Giulia.

