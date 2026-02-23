Lo hanno obbligato… Sanremo 2026 l’intervento di Ignazio La Russa scatena la polemica

Ignazio La Russa ha criticato Andrea Pucci per aver deciso di non partecipare a Sanremo 2026, sostenendo che le pressioni subite lo abbiano portato a rinunciare. La sua dichiarazione, diffusa sui social, ha suscitato molte reazioni tra gli utenti e i colleghi del settore. La polemica si accende ancora di più dopo che La Russa ha richiamato le parole di Carlo Conti in conferenza stampa. La vicenda continua a generare discussioni tra gli addetti ai lavori.

Si accende la polemica su Andrea Pucci e Sanremo 2026. In un video pubblicato sui social, il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sul caso del comico che ha rinunciato al Festival, richiamando le parole di Carlo Conti in conferenza stampa. Il passaggio chiave, secondo La Russa, è che l’invito a Pucci sarebbe stato fatto “senza pressioni da parte di alcuno”. La Russa ha poi collegato il forfait alle tensioni esplose nelle ultime settimane, parlando di “intollerabili accuse, minacce e aggressioni” contro l’artista. Nel suo intervento, il presidente del Senato sostiene che Pucci sia finito nel mirino soprattutto per ragioni ideologiche, fino all’accusa di “non essere di sinistra”, e dice di capire la scelta del comico di tutelare il proprio equilibrio personale e professionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

