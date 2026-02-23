Liverani | Per mia moglie malata avrei mollato tutto non me lo permise A Roma dopo un derby mi salvò Nesta

Da gazzetta.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore racconta che, per prendersi cura della moglie malata, avrebbe lasciato tutto, ma non poté farlo. Ricorda anche come un intervento di Nesta a Roma, dopo un derby, gli abbia dato una mano in un momento difficile. La moglie, Federica, ha combattuto per nove anni contro il cancro, e lui ha dedicato a questa battaglia gran parte della sua vita. La sua testimonianza rivela il peso di questi anni difficili.
liverani per mia moglie malata avrei mollato tutto non me lo permise a roma dopo un derby mi salv242 nesta
© Gazzetta.it - Liverani: "Per mia moglie malata avrei mollato tutto, non me lo permise. A Roma dopo un derby mi salvò Nesta"

Appena entri nell’argomento la chiacchierata cambia. Cambia l’espressione di Fabio, la sua voce. Persino la velocità con cui scandisce le parole è diversa. Come se volesse far percepire quanto le stia pesando. Liverani rivive la scomparsa della moglie Federica con grande lucidità, mostrando orgoglio e fierezza. “Era la mia vita, per lei avrei mollato tutto. Non me l’ha mai permesso”. Il racconto di Fabio è quello di un uomo che ha sofferto in silenzio, custodendo il prezioso dono della tenacia. Nel dolore e nella rinascita. Poi il discorso scivola sui ricordi. Liverani scava nella memoria e pesca aneddoti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Marco Van Basten:”Mia moglie è malata”Marco Van Basten, ex calciatore di fama internazionale e considerato uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio, ha annunciato di voler dedicare più tempo alla famiglia, affinando le sue priorità.

Leggi anche: Uccise la moglie malata, Franco Cioni dopo la grazia: “Ho pagato, ora lei da lassù mi ha aiutato”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; GazzaSport – Liverani: Per mia moglie malata volevo mollare tutto; Samb, Boscaglia chiama i tifosi : Sosteniamo questi ragazzi.

liverani per mia moglieLiverani: Per mia moglie malata avrei mollato tutto, non me lo permise. A Roma dopo un derby mi salvò NestaL’allenatore ricorda il passato: Federica era la mia vita, ha combattuto una battaglia di 9 anni contro il cancro. L'esonero a Cagliari fu un sollievo. Gaucci a Perugia spiegava al portiere come fare ... msn.com