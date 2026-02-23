Liverani | Per mia moglie malata avrei mollato tutto non me lo permise A Roma dopo un derby mi salvò Nesta

L’allenatore racconta che, per prendersi cura della moglie malata, avrebbe lasciato tutto, ma non poté farlo. Ricorda anche come un intervento di Nesta a Roma, dopo un derby, gli abbia dato una mano in un momento difficile. La moglie, Federica, ha combattuto per nove anni contro il cancro, e lui ha dedicato a questa battaglia gran parte della sua vita. La sua testimonianza rivela il peso di questi anni difficili.

Appena entri nell’argomento la chiacchierata cambia. Cambia l’espressione di Fabio, la sua voce. Persino la velocità con cui scandisce le parole è diversa. Come se volesse far percepire quanto le stia pesando. Liverani rivive la scomparsa della moglie Federica con grande lucidità, mostrando orgoglio e fierezza. “Era la mia vita, per lei avrei mollato tutto. Non me l’ha mai permesso”. Il racconto di Fabio è quello di un uomo che ha sofferto in silenzio, custodendo il prezioso dono della tenacia. Nel dolore e nella rinascita. Poi il discorso scivola sui ricordi. Liverani scava nella memoria e pesca aneddoti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Liverani: Per mia moglie malata avrei mollato tutto, non me lo permise. A Roma dopo un derby mi salvò NestaL’allenatore ricorda il passato: Federica era la mia vita, ha combattuto una battaglia di 9 anni contro il cancro. L'esonero a Cagliari fu un sollievo. Gaucci a Perugia spiegava al portiere come fare ... msn.com

