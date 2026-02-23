Lite a colpi di bottiglia presso il distributore di Porta Nuova | arrestato un giovane di 21 anni

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver scagliato bottiglie contro un altro durante una lite al distributore di Porta Nuova. La rissa è scoppiata mentre in città arrivavano atleti e visitatori per un evento sportivo. La polizia locale ha fermato il ragazzo, che ha precedenti per altri episodi di violenza. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento in commissariato.

Mentre in città domenica pomeriggio erano in arrivo atleti, autorità e la famiglia olimpica, la polizia locale di Verona fa sapere di aver arrestato un giovane di 21 anni che, secondo quanto riferito in una nota, risulterebbe già gravato da numerosi precedenti penali. Quest'ultimo, nell'occasione, avrebbe «aggredito un cittadino quarantacinquenne», nei pressi del distributore di Porta Nuova, con dei «cocci di bottiglia». Stando a quanto riportato nella nota del Comune di Verona, solo il pronto intervento di un agente in servizio di viabilità per le Olimpiadi avrebbe quindi evitato conseguenze più pesanti.

Giovane arrestato in Sicilia dopo che un colpo di machete ha ferito una bottiglia durante una lite nel locale barUn giovane di 22 anni è stato arrestato in Sicilia dopo un episodio di violenza in un locale bar, dove ha colpito una bottiglia con un machete durante una lite.

Lo affianca in auto dopo una lite e spara tre colpi, Kevin Muharremi ucciso a 25 anni: arrestato il killer in fugaKevin Muharremi è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante uno scontro in auto avvenuto a Montecalvoli, in provincia di Pisa, perché l’uomo che lo accompagnava si è messo a sparare dopo una lite.

