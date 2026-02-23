L’Istituto sui Trasporti e la Logistica in Provincia | nuove sinergie per potenziare i rapporti con gli enti piacentini

L’Istituto sui Trasporti e la Logistica in Provincia ha avviato nuove collaborazioni per rafforzare i rapporti con gli enti piacentini, dopo che la presidente della Provincia e il sindaco di Piacenza hanno incontrato il nuovo presidente della Fondazione Itl. Durante l’incontro hanno discusso di progetti per migliorare la formazione e l’innovazione nel settore trasporti, coinvolgendo anche aziende locali. La collaborazione mira a sostenere lo sviluppo della logistica nella regione.

Il neopresidente di Fondazione Itl Andrea Babbi ha incontrato la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli e la sindaca Katia Tarasconi Incontro nei giorni scorsi tra la presidente della Provincia, Monica Patelli, il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, entrambi enti soci dell’Istituto sui Trasporti e la Logistica (Itl), e il nuovo presidente della Fondazione Itl, Andrea Babbi, accompagnato dal consigliere d’amministrazione di Itl Antonio Schinardi. Un momento di confronto al quale hanno preso parte anche il direttore generale della Provincia di Piacenza Vittorio Silva, il direttore dell'Istituto Andrea Bardi, e Antonio Dallara, referente della sede piacentina di Itl. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

