Lione polemica sui rapporti tra municipio e Jeune Garde | Avevano accesso alla videosorveglianza

Il caso di Quentin Deranque ha portato a nuove polemiche sui rapporti tra il municipio di Lione e la Jeune Garde, sospettata di aver avuto accesso alla videosorveglianza comunale. La questione riguarda il possibile coinvolgimento dell’organizzazione nella gestione di sistemi di sicurezza pubblica, nonostante fosse stata sciolta dal governo mesi fa. Questa scoperta accende il dibattito sull’uso delle telecamere e sulla trasparenza delle istituzioni locali. La questione rimane aperta e alimenta ulteriori interrogativi sulla gestione delle risorse comunali.

Roma, 23 feb – Il caso Quentin Deranque continua a produrre scosse politiche in Francia. Dopo le tensioni sulla dinamica dell'aggressione e l'inchiesta per omicidio volontario che vede sette militanti antifascisti in stato di fermo, ora al centro del dibattito finiscono i rapporti tra la Ville de Lyon e la Jeune Garde, l'organizzazione sciolta dal governo francese lo scorso giugno. Il comune di Lione investito dalla polemica. La polemica nasce sabato 21 febbraio durante una trasmissione su CNews. Olivier Vial, intervenendo a margine della marcia in memoria di Quentin, ha affermato che nel 2022, nell'ambito di una collaborazione tra il Comune di Lione e la Jeune Garde contro i gruppi identitari, l'associazione antifascista avrebbe avuto accesso alla videosorveglianza cittadina nei luoghi frequentati dall'ultradestra.