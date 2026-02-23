Lione il corteo per Quentin | la storia non è finita

Il corteo a Lione ha visto migliaia di cittadini sfilare per ricordare Quentin, dopo la sua morte avvenuta in circostanze controverse. La manifestazione, organizzata da gruppi locali e nazionali, ha attirato anche rappresentanti di associazioni identitarie. Le persone hanno marciato lungo le strade principali, gridando slogan e portando cartelli. La manifestazione si è conclusa pacificamente, lasciando il segno in città e suscitando molte discussioni.

Roma, 23 feb – A Lione, sabato 21 febbraio, la piazza ha parlato con chiarezza. Migliaia di cittadini francesi, insieme a realtà identitarie provenienti da diverse regioni, si sono dati appuntamento per ricordare Quentin. Il sindaco Grégory Doucet aveva tentato di vietare la manifestazione interpellando la prefettura, ma il corteo si è svolto regolarmente. Gli organizzatori hanno dichiarato 3.500 presenze; ma a colpo d'occhio, il numero potrebbe essere stato persino superiore. A Lione un corteo compatto e determinato. Non è stata una manifestazione improvvisata ma il punto di arrivo di un'intera settimana di mobilitazioni che si sono registrate in tutto il Paese.