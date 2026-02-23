L’intelligenza artificiale accelera e fa paura | serve un’autorità globale

Sam Altman e Dario Amodei hanno avvertito che l’aumento rapido dell’intelligenza artificiale potrebbe portare a rischi biologici e a un’automazione incontrollata. Le grandi aziende tecnologiche chiedono regole internazionali per affrontare queste sfide, ma ancora non esiste un’istituzione che coordini le politiche globali. La preoccupazione cresce tra gli esperti, mentre si cerca una soluzione condivisa per evitare conseguenze imprevedibili. La discussione rimane aperta e urgente.

Sam Altman e Dario Amodei avvertono sui rischi biologici e l'automazione selvaggia mentre le Big Tech invocano nuove regole internazionali L'intelligenza artificiale corre ormai a una velocità che spaventa persino chi la ha innescata e mette il mondo davanti a un bivio senza precedenti storici. Sam Altman, volto simbolo di OpenAI, ha attraversato l'India portando con sé un messaggio che suona come un monito per le cancellerie di tutto il pianeta. Secondo il creatore di ChatGPT, la comunità internazionale deve agire subito perché la traiettoria di crescita di questi sistemi rischia di sfuggire al controllo umano in tempi brevissimi.

Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsApple ha deciso di accelerare lo sviluppo di tre progetti principali di dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale, tra cui gli occhiali intelligenti n50, un pendente con funzioni smart e una versione avanzata di AirPods con fotocamera.

Moltbook, il social dove l’Intelligenza Artificiale fa community. Banditi gli umani: perché può fare pauraMoltbook si fa notare perché mette l’intelligenza artificiale al centro della community, lasciando da parte gli utenti umani.

L’Italia accelera sull’AI, il ministro Paolo Zangrillo: per Pa percorso di modernizzazione è avviatoAl Forum in Masseria a Saturnia le sfide delle imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale. Giulio Terzariol (dg Generali): «per settore cambiamento epocale, gruppo investe 1,3 mld». Valer ... milanofinanza.it

L’Italia accelera sull’AI: il mercato cresce del 50% in un annoIl mercato italiano dell’intelligenza artificiale cresce rapidamente e supera 1,8 miliardi di euro nel 2025. L’AI è ormai presente nel ... huffingtonpost.it

Mentre gli investitori continuano a concentrare capitali su tecnologia e intelligenza artificiale, c'è un altro comparto che ha registrato performance sorprendenti: il mercato dei beni di lusso da collezione. Ecco quanto ha reso negli ultimi anni - facebook.com facebook

Intelligenza artificiale: l’Africa sfida il colonialismo digitale Un database di 2 milioni di registrazioni per garantire che le lingue madri del continente non siano escluse dalla rete globale Un ponte tra tradizioni orali e sviluppo tecnologico per abbattere le barriere x.com