L’Inno d’Italia emoziona l’Arena di Verona | l’esibizione è da brividi

L’esibizione dell’Inno d’Italia ha emozionato il pubblico all’Arena di Verona, dove si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La performance ha coinvolto musicisti e artisti, creando un’atmosfera intensa tra gli spettatori. La scelta di celebrare con questa esibizione ha sottolineato l’importanza dell’evento per il Paese. La gente ha applaudito con entusiasmo, lasciando un ricordo indelebile della serata.

Si sono ufficialmente conclusi i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Tra i momenti più significativi della serata c’è l’Inno di Mameli suonato dall’icona del jazz italiano Paolo Fresu, che ha emozionato anche tutti i medagliati azzurri. Guarda l’esibizione e rivivi ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roberto Bolle e Joan Thiele divini all’Arena di Verona: da brividi il Cerchio d’acqua sulle note de Il MondoRoberto Bolle e Joan Thiele hanno incantato il pubblico all’Arena di Verona con il loro spettacolo, causato dalla combinazione di danza e musica dal vivo.

L'icona del jazz Paolo Fresu entusiasma il pubblico eseguendo l'inno italiano alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026Eseguendo Il Canto degli Italiani, lo straordinario musicista italiano ha animato il Gran Finale dei Giochi Olimpici invernali. olympics.com

Morgan commenta l'inno italiano cantato da Laura Pausini08 feb 2026 - Il musicista, in video, ha detto la sua sull'esibizione della Pausini alla cerimonia delle Olimpiadi ... rockol.it

la Repubblica. . Mentre all'Arena di Verona risuona l’inno italiano per la cerimonia di chiusura dei Giochi, cantato dai presenti in piedi, la regia inquadra la premier Giorgia Meloni con il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello Sport Andrea Ab - facebook.com facebook

I medagliati azzurri all’Arena di Verona mentre suona l’Inno di Mameli e viene issato il tricolore. Orgogliosi dei nostri FRATELLI D’ITALIA! #MilanoCortina2026 #cerimoniadichiusura #closingceremony x.com