L' inflazione rallenta | +1% su anno

L'inflazione rallenta a causa di una diminuzione dei prezzi alimentari e energetici. A gennaio 2026, l’indice dei prezzi al consumo aumenta dell’1% rispetto all’anno precedente, dopo aver segnato un +1,2% a dicembre. Sul mese, i prezzi sono saliti dello 0,4%. Questo calo indica una riduzione della pressione sui costi di vita per molte famiglie. Le variazioni sono influenzate principalmente dai costi delle forniture domestiche.

10.52 Nel mese di gennaio 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua (da +1,2% di dicembre). Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. Sulla crescita, incidono prevalentemente i prezzi dei Beni alimentari, dei Servizi relativi all'abitazione, dei Tabacchi (+3,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e cura della persona. Carrello della spesa +1,9% su anno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno. Per il carrello della spesa rincari del 2,1%A gennaio l’inflazione rallenta, ma i rincari sui beni di prima necessità restano elevati.

Inflazione in frenata a novembre. Il carrello della spesa rallenta, ma sale comunque dell’1,5% anno su annoA novembre 2025, l'inflazione rallenta, con l’indice dei prezzi al consumo che registra una diminuzione dello 0,2% rispetto a ottobre e un aumento dell’1,1% su base annua.

Inflazione rallenta ma il carrello pesa: +1,6 % ad agosto #Inflazione #Istat #Prezzi #Italia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Regno Unito: l'inflazione rallenta: si avvicina il taglio dei tassi?; Giappone: l'inflazione rallenta al 2%, minimo in due anni; Usa, l’inflazione rallenta più del previsto: i dati di gennaio; Usa, crescita in frenata: Pil sotto le attese e inflazione Pce in risalita a dicembre.

L’economia americana rallenta più del previsto (+2,2%) e l’inflazione acceleraLa crescita su anno si è attestata al 2,2%. L’indice dei prezzi Pce core è aumentato del 3%, contro il 2,9% atteso. Trump attacca la Fed e i democratici: «Lo shutdown è costato agli Stati Uniti almeno ... corriere.it

Inflazione in Italia: perché anche se rallenta spendiamo comunque di più nella vita di tutti i giorniI dati ufficiali raccontano una situazione che sembra stabile ma nella vita quotidiana molte persone percepiscono prezzi più alti, soprattutto al supermercato e nelle bollette. Infatti, secondo gli ul ... ilsipontino.net

Giappone: l'inflazione rallenta al 2%, minimo in due anni. Freno dei prezzi verso possibile raffreddamento stretta Bank of Japan #ANSA - facebook.com facebook

Rallenta l’inflazione in Canada, anche se i prezzi dei generi alimentari continuano a crescere a un ritmo sostenuto corriere.ca/si-raffredda-l… #Canada #Economia #Inflazione #Prezzi x.com