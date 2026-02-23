L’impero segreto | come Pignataro ha sorpassato Ferrero con 42,8

Andrea Pignataro ha raggiunto la vetta della classifica dei più ricchi d’Italia grazie alla crescita del suo impero fintech, che ha superato quello di Ferrero con un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari. La sua azienda ha lanciato recentemente una piattaforma innovativa per il settore finanziario, attirando migliaia di nuovi clienti. Questa svolta ha segnato un punto di svolta nel mondo degli investimenti digitali nel paese. La sua ascesa continua a suscitare interesse tra gli addetti ai lavori.

Andrea Pignataro, l’imprenditore bolognese che ha costruito un impero fintech nell’ombra, è diventato l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollari. Ha superato Giovanni Ferrero grazie a Ion Group, la sua azienda specializzata in software, dati e consulenza finanziaria, che serve il 30% delle banche centrali mondiali e multinazionali come Amazon e Microsoft. Pignataro, classe 1970, ha mantenuto un profilo riservato nonostante i suoi investimenti in Italia, tra cui Cerved, Monte dei Paschi di Siena e Banca Illimity. La sua ricchezza è gestita attraverso un sofisticato sistema societario con sede in Lussemburgo, mentre le sue passioni spaziano dall’immobiliare allo sport, con una particolare attenzione al Bologna Calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

