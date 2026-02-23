lieder | il canto della poesia

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Sabato 21 marzo alle ore 20,30 "Lieder" Lucio Gallo baritono, con al pianoforte Amedeo Salvato, musiche di Schubert, Liszt, Strauss, Wolf, Ravel. “Il Canto della Poesia” dell’Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto del duo composto da Lucio Gallo, baritono, e Amedeo Salvato al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Mélodies: il canto della poesiaIl concerto “Mélodies” si svolge a causa di un appuntamento musicale programmato da tempo.

“Il Canto della Poesia”: Lucio Gallo e Amedeo SalvatoSabato 21 marzo l’Accademia Filarmonica di Bologna ospita il concerto di Lucio Gallo e Amedeo Salvato.

Vite spezzate - Concerto di poesia a cinque voci

Luisa Tambaro inaugura Il canto della poesia all'Accademia Filarmonica(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Avrebbe dovuto esserci Anna Caterina Antonacci, celebre soprano ferrarese cresciuta tra il Piccolo Coro dell'Antoniano e il Teatro Comunale di Bologna, da dove ha mosso i pr ... msn.com

Imi KNOEBEL. Dorme un canto in ogni cosaIMI KNOEBEL Dorme un canto in ogni cosa A cura di Gianluca Ranzi Opening day 3 marzo, dalle 12.00 alle 20.00 Milano, Dep Art Gallery www.depart.it Dep Art Gallery presenta Dorme un canto in ogni cosa ... liquidarte.it

Massimo Iannone. Enrico Caruso · Addio a Napoli. Ciao amiciii Sarà dedicato alla melodia napoletana il concerto finale, dove dirigero' anche il coro di bambini, della master class all' Academy of Italian Bel Canto New Jersey EAST BRUNSWICK COM - facebook.com facebook

IO CANTO 2 OUT NOW: laurapausini.lnk.to/iocanto2 Il secondo capitolo di “Io Canto” arriva vent’anni dopo il primo. Vent’anni in cui siamo cambiati, cresciuti, innamorati ancora della musica. Oggi, come allora, c’è una sola ragione per cui si sceglie di oma x.com