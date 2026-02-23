Licenziato lanciò una molotov incendiaria contro la macchina della titolare d' azienda | arrestato

Il responsabile del lancio di una molotov contro l’auto di una titolare d’azienda a Cento è stato arrestato. La causa di questo gesto intimidatorio risale a un conflitto legato a questioni lavorative irrisolte. Durante la vicenda, l’uomo aveva perso il lavoro e pochi giorni dopo aveva preso di mira la vettura, provocando danni significativi. La polizia ha individuato e fermato il sospetto dopo settimane di indagini.

L'uomo cercò anche di dare fuoco ad un furgone della ditta, senza riuscirci. Il blitz dei carabinieri Si è chiuso il cerchio attorno al responsabile dei gravi atti intimidatori che, nell'agosto del 2025, avevano scosso la comunità di Cento e una nota azienda locale. Nella giornata di giovedì 19 febbraio, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna. Le indagini sono scaturite a seguito di una violenta escalation di conflittualità tra il titolare della ditta e un dipendente, culminata con il licenziamento di quest'ultimo. La ritorsione dell'uomo si era manifestata attraverso azioni criminali di estrema gravità: l'auto della titolare, residente a San Giovanni in Persiceto (Bologna), è stata distrutta dalle fiamme causate dal lancio di una bottiglia molotov.