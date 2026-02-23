Licenziato e furioso | 43enne distrugge auto con molotov e attenta

Un uomo di 43 anni di San Giovanni in Persiceto, arrabbiato per il licenziamento, ha incendiato un’auto con una molotov e ha cercato di aggredire i testimoni. La sua furia si è scatenata subito dopo aver perso il lavoro, portandolo a comportamenti violenti e pericolosi. La polizia è intervenuta tempestivamente, arrestandolo sul posto. La scena si è svolta davanti a un negozio, lasciando i residenti scioccati.

Un uomo di 43 anni di San Giovanni in Persiceto è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici dopo essere stato licenziato. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, hanno portato all’arresto dell’uomo, che avrebbe preso di mira l’auto della titolare della ditta di Cento, una donna di San Giovanni in Persiceto, dopo il suo licenziamento. L’incidente è avvenuto nell’agosto del 2025, quando l’uomo avrebbe lanciato una molotov contro l’auto della titolare, distruggendola. Pochi giorni dopo, avrebbe tentato di incendiare un furgone aziendale, fallendo solo grazie al malfunzionamento dell’innesco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

