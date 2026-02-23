Libertas Livorno umiliata | 20 punti di distacco e rabbia del coach

La Libertas Livorno ha subito una sconfitta pesante a Milano, con un passivo di 20 punti. La causa principale è stata una difesa inefficace e attacchi poco incisivi durante tutta la partita. Il coach ha espresso grande rabbia, puntando il dito su errori tattici e mancanza di concentrazione. I giocatori si sono trovati in difficoltà fin dai primi minuti, rendendo difficile mantenere il ritmo. La squadra ora cerca di reagire prima della prossima sfida.

La Libertas Livorno incassa una pesante sconfitta a Milano in Serie A2 di basket, con una prestazione che ha lasciato molto a desiderare. La squadra amaranto, reduce da una brutta partita contro Cento, ha ripetuto gli stessi errori, mostrando scarso impegno e un atteggiamento passivo che ha portato a un divario di venti punti. La rabbia del coach Andrea Diana è palpabile: spera che due batoste consecutive servano alla squadra per fare un bagno di umiltà e un esame di coscienza. La partita, giocata sotto un cielo sereno ma con lievi velature e una temperatura di 11 gradi, ha la Libertas spenta fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Basket serie A2 | Libertas Livorno - Roseto 92-77, le lacrime di coach Diana a fine partita: "Vittoria dedicata a mia madre"Nella partita di Serie A2 tra Libertas Livorno e Roseto, terminata con il risultato di 92-77, il coach Andrea Diana ha espresso emozioni profonde.

Basket A2 | Libertas Livorno corsara a Rieti, coach Diana sorride: "Noi solidi e aggressivi, venerdì mi aspetto un palazzetto pienissimo"La Libertas Livorno conquista una vittoria importante sul campo di Rieti, dimostrando solidità e aggressività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Libertas Livorno: il posticipo la vede sul difficile campo di CentoLa Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 scenderà in campo nel posticipo di lunedì 16 febbraio alla Baltur Arena: palla a due alle 20.30, direzione di gara affidata a ... pianetabasket.com

La Libertas Livorno domina Ruvo di Puglia e si prende i due puntiArchiviata la sconfitta di Cremona e scivolata dal terzo al settimo posto dopo l’esclusione di Bergamo, la Libertas Livorno risponde davanti al proprio pubblico e torna al successo ... pianetabasket.com

La Libertas tenta la rimonta all’Allianz Cloud ma non basta. Finisce 73-66 per l’Urania Milano video by Massimo Landi #Livorno #basket #SerieA2 #LibertasLivorno1947 #LivornoMilano - facebook.com facebook