L’hockey Usa conquista l’oro dell’orgoglio Maga | beffato il Canada rivale a 360 gradi

L’ex atleta di hockey, noto per il suo ruolo chiave nella finale, ha portato gli Stati Uniti alla vittoria contro il Canada con un gol decisivo. La partita si è conclusa 2-1, grazie alla sua prestazione determinante. La sfida ha acceso l’interesse degli appassionati, che hanno assistito a un duello serrato tra le due nazionali. La vittoria rappresenta un momento importante per il team statunitense, che cerca di consolidare il suo prestigio nel settore.

Chissà se Donald Trump si sarà mangiato le mani quando ha visto la «sua» amata squadra di hockey maschile (dopo quella femminile) trionfare ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. Infatti era atteso in Italia per l’evento, ma all’ultimo ha cambiato programma. È stato il secondo «Miracle on ice» dopo quello del 22 febbraio 1980, quando il Team Usa, formato da studenti dei college, sconfisse a sorpresa lo squadrone sovietico. Esattamente 46 anni dopo (ieri, 22 febbraio 2026), la squadra a stelle e strisce è riuscita a ripetersi contro i favoriti canadesi. Ovviamente questa vittoria vale molto di più di un trionfo sportivo e per capirlo bastava guardare i giocatori che festeggiavano alla fine: quasi tutti avevano sulle spalle la bandiera del loro Paese e hanno cantato l’inno abbracciati. 🔗 Leggi su Laverita.info

Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oroA Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio.

Gli Usa vincono la battaglia sul ghiaccio: il Canada spreca e crolla all’overtime. L’oro dell’hockey atteso da 46 anniGli Stati Uniti conquistano l’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi, grazie a una vittoria all’overtime contro il Canada.

Everyone Built Their Team to Beat Canada… Will It Work

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio: USA batte Canada 2-1 all'overtime e conquista l'oro Olimpico femminile! · Risultati Olimpiadi oggi; Risultati hockey su ghiaccio Olimpiadi: USA batte Canada ai tempi supplementari e conquista la prima medaglia d'oro nel torneo Olimpico maschile dal 1980!; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; Hockey, la Finlandia si ritrova e conquista il bronzo olimpico battendo nettamente la Slovacchia.

Milano Cortina 2026: gli Stati Uniti battono il Canada all'overtime e conquistano la prima medaglia d'oro nel hockey su ghiaccio maschile dal 1980Domenica 22 febbraio si è assistito allo scontro tra titani dell'hockey su ghiaccio: USA contro Canada per il titolo di campione Olimpico 2026, con Jack Hughes che si è aggiudicato l'oro per 2-1 ai te ... olympics.com

Hockey su ghiaccio femminile: gli USA battono il Canada 2-1 all'overtime e conquistano l'oro Olimpico · Milano Cortina 2026Gli Stati Uniti terminano il torneo Olimpico da imbattuti, vincendo 2-1 contro il Canada ai tempi supplementari e aggiudicandosi la medaglia d'oro nel hockey su ghiaccio femminile di Milano Cortina 20 ... olympics.com

Senza denti ma con oro, Hughes eroe dell'hockey Usa a Milano Cortina x.com

Un'olimpiade mozzafiato con un finale mozzafiato: l'oro Usa riscrive la storia dell'hockey Le bellissime immagini di Mattia Martegani L'articolo del nostro inviato Damiano Franzetti: https://www.varesenews.it/2026/02/unolimpiade-mozzafiato-con-un-finale-mozz - facebook.com facebook