L’ha scaricato in diretta! Canalis umilia Rigo davanti a tutta Italia

Elisabetta Canalis ha pubblicamente umiliato Alvise Rigo durante una trasmissione, causando una forte reazione tra il pubblico. La ballerina ha deciso di interrompere bruscamente il suo intervento, lasciando tutti senza parole. Rigo, che aveva tentato di rispondere, si è trovato in difficoltà di fronte alla freddezza della showgirl. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto discutere sui social network. La scena si è conclusa con un gesto deciso di Canalis.

Lui sparito nel nulla, lei raggiante e libera. Elisabetta Canalis ha fatto fuori Alvise Rigo senza pietà. Il gossip che nessuno si aspettava. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: è già finita prima ancora di cominciare? Milano Fashion Week, passerelle scintillanti, e Elisabetta Canalis torna in Italia più in forma che mai. Raggiante, concentrata, sorridente. Ma qualcosa manca. O meglio — qualcuno. Alvise Rigo, l'ex rugbista che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, non è più al suo fianco. Sparito. Come se non fosse mai esistito. Secondo Vanity Fair, tra i due sarebbe già tutto finito. Un flirt mai ufficialmente confermato, qualche foto insieme, e poi il silenzio.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los AngelesElisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno trascorso il Capodanno a Los Angeles, condividendo momenti di serenità in compagnia di amici.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono già lasciatiElisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono lasciati dopo alcuni mesi insieme.

L'ha scaricato in diretta a Milano! Canalis umilia Rigo davanti a tutta Italia

