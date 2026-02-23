L’ha presa in pieno! Minorenne investita da un autobus | tragedia in Italia

Una minorenne è stata investita da un autobus dopo aver attraversato la strada senza prestare attenzione. La causa è il mancato rispetto delle norme di sicurezza pedonale, che ha portato all’incidente. L’auto di trasporto pubblico ha frenato bruscamente, ma non è riuscita a evitare la ragazza, rimasta a terra. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni della vittima sono gravi. La scena si è svolta davanti a decine di testimoni.

L'alba aveva appena iniziato a rischiarare le strade quando il rumore improvviso di una frenata e le urla hanno spezzato la routine del mattino. In quei minuti in cui le città si rimettono in moto, tra studenti diretti a scuola e lavoratori già in cammino, tutto può cambiare in un istante. È bastato un attimo perché la normalità lasciasse spazio alla paura. Chi era nei paraggi ha capito subito che si trattava di qualcosa di grave. I primi soccorsi sono stati allertati mentre la scena si riempiva di sirene e lampeggianti. L'ansia si è diffusa rapidamente tra chi assisteva da lontano, consapevole che ogni secondo sarebbe stato decisivo per la sorte della persona coinvolta.

