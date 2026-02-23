L’ex principe Andrea nuove accuse | Fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggio

L’ex principe Andrea ha causato polemiche quando si è scoperto che ha fatto pagare ai contribuenti britannici un massaggio e spese di viaggio elevate durante il suo incarico come inviato commerciale. Le spese comprendono viaggi di lusso e trattamenti costosi, sostenuti con fondi pubblici. Questa scoperta riaccende il dibattito sulla gestione delle finanze pubbliche e sui privilegi della famiglia reale. Le autorità ora indagano sui dettagli di queste spese.

(Adnkronos) – Nuove accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor. L'ex principe addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Regno Unito. Lo hanno detto alla Bbc alcuni dipendenti pubblici in pensione. Un ex funzionario, che lavorava per il dipartimento del Commercio e degli Investimenti del. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Daily Crown: Bbc, Andrew fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggioAndrew Mountbatten-Windsor ha rimborsato i contribuenti britannici per un massaggio e spese di viaggio considerate troppo costose mentre svolgeva il ruolo di inviato commerciale. Nuove accuse per l’ex principe Andrea: «Massaggi a spese dei contribuenti»L’ex principe Andrea viene nuovamente coinvolto in accuse legate a comportamenti inappropriati, causate da un episodio in cui avrebbe usufruito di massaggi pagati con denaro pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor; Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. FOTO; Andrea tra interrogatorio e perquisizioni, l'ex principe resta indagato per il caso Epstein; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea. Nuove indagini sull'ex principe Andrea: le prostitute portate a corte con l'aereo «Lolita Express» di Epstein e i massaggi in nota speseLe guardie del corpo pagate dai contribuenti usate come buttafuori alle cene con il finanziere pedofilo. Nuove rivelazioni anche su Sarah Ferguson. Il principe William preoccupato per la salute del pa ... corriere.it Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Una foto dell’arresto dell’ex principe Andrea è stata appesa al Louvre e rimossa dopo 15 minuti x.com La reazione furiosa dell'ex principe Andrea alla cacciata dal Royal Lodge poco prima del suo arresto nel giorno del compleanno - facebook.com facebook