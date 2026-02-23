L’ex principe Andrea finisce al Louvre la foto dell’arresto esposta tra i capolavori | Adesso sta sudando – Il video

L’ex principe Andrea finisce al Louvre, dove una sua foto dell’arresto viene esposta tra i capolavori. La scena si è verificata perché il museo ha deciso di usare l’immagine per attirare l’attenzione sui temi della giustizia e del potere. La foto ha suscitato sorpresa tra i visitatori, alcuni dei quali hanno commentato ironicamente la scelta. La scena dura circa quindici minuti, mentre i visitatori si fermano a osservare il nuovo “capolavoro”.

Per quindici minuti, tra i corridoi del museo più celebre del mondo, è apparso un nuovo "capolavoro" (decisamente poco rinascimentale). Un gruppo di attivisti ha appeso in una sala del Louvre di Parigi una fotografia incorniciata in oro di Andrew Mountbatten-Windsor, scattata lo scorso 19 febbraio. Non un ritratto ufficiale di corte, ma l'immagine catturata da un fotografo della Reuters che ritrae l'ex principe sul sedile posteriore di un'auto della polizia il giorno del suo arresto (e del suo 66esimo compleanno). February 22, 2026 «Sta sudando ora». Il blitz porta la firma del collettivo anti-miliardari "Tutti odiano Elon".