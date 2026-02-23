L’ex principe Andrea dopo lo scandalo Scortese e si lamenta Pensa solo ad auto e cavalli

L’ex principe Andrea si comporta in modo scortese e si lamenta, a causa delle polemiche legate all’indagine su Epstein. Fonti di palazzo riferiscono che, nonostante il clamore, l’ex membro della famiglia reale si concentra principalmente sul suo patrimonio, in particolare sulle auto e i cavalli. La sua attenzione si rivolge esclusivamente a questioni materiali, senza mostrare segni di preoccupazione per le conseguenze delle vicende giudiziarie. La sua routine sembra seguire un ritmo inalterato.

L’arresto e l’indagine legata al caso Epstein non avrebbero affatto scalfito l’umore dell’ex principe Andrea che, secondo quanto riportano alcune fonti di palazzo, sarebbe scortese con tutti e preoccupato solo di capire dove metterà le sue auto lussuose ora che si è trasferito. L’ex principe Andrea: l’arresto e la nuova vita dopo lo scandalo. A svelare cosa sta succedendo ad Andrea, fratello di Re Carlo III, in questi ultimi giorni è stato Robert Hardman, ex biografo della Regina Elisabetta II ed esperto riguardo a ciò che accade nei palazzi del potere. L’esperto reale ha riporta le impressioni di chi sta vivendo accanto ad Andrew Mountbatten-Windsor “È molto maleducato – spiegano le fonti -. 🔗 Leggi su Dilei.it

Caso Epstein, l’ex principe Andrea sembra in un mondo tutto suo. «Pensa solo a cavalli e auto»L’ex principe Andrea si concentra esclusivamente su cavalli e auto, secondo quanto riferito dal biografo di Elisabetta e Carlo.

L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia di Sandringham dopo essere stato fermato questa mattina.

