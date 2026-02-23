Leverkusen-Olympiakos Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Werkself pronti a blindare gli ottavi dopo il colpaccio del Pireo

La doppietta di Schick al Karaiskaki ha deciso la qualificazione del Leverkusen contro l’Olympiakos, che ora rischia di uscire dalla Champions League. La vittoria del team tedesco, ottenuta grazie a un’azione decisiva nel secondo tempo, ha messo in difficoltà gli ellenici. Mendilibar cerca ora una reazione per evitare l’eliminazione. La sfida di ritorno si avvicina e il Leverkusen si prepara a blindare gli ottavi.

La doppietta di Schick al Karaiskaki ha messo in discesa la qualificazione del Leverkusen contro l’Olympiakos di Mendilibar, chiamato quest’oggi ad un miracolo. Intanto il werkself di Hjulmand ha ceduto in casa dell’Union Berlin, perdendo una buona occasione per blindare il quarto posto visto anche il pareggio dell’Hoffenheim contro il Colonia. Dall’altra parte il thrylos è tornato alla vittoria in campionato dopo 3 gare con il 2 a 0 sul . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L'Olympiakos e il Leverkusen si sfidano questa sera al Karaiskakis per i playoff di Champions League, dopo aver già giocato qui quasi un mese fa.

L'Olympiakos ha affrontato il Leverkusen al Karaiskakis, in una partita cruciale dei playoff di Champions League.

Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions LeagueRitorno dei playoff di Champions League in cui si affronteranno nuovamente Bayer Leverkusen e Olympiakos. Martedì 24 febbraio, alle 21:00, la Bay Arena di Leverkusen sarà teatro di un match che mette ... msn.com

Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: statistiche e temi in vista delle gare di ritornoLa squadra greca punta a vincere per la prima volta una sfida a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso le quattro precedenti. Ha vinto al ritorno in cinque delle ultime sei occasioni ... it.uefa.com

UEFA Champions League Playoffs, Rückspiel Bayer Leverkusen - Olympiakos Piräus (Di., 21 Uhr) : Michael Oliver : Stuart Burt : James Mainwaring 4 : Andrew Madley : Marco di Bello : Tomasz Kwiatkowski #Oliver #B0 x.com

