L’europarlamentare Nardella riunisce gli atenei toscani a Bruxelles | Massimo impegno nell’investire sulla conoscenza

Dario Nardella ha convocato gli atenei toscani a Bruxelles per promuovere l’investimento sulla ricerca. L’europarlamentare ha incontrato rappresentanti di TOUR4EU, l’associazione che coinvolge sette università toscane e la Regione, per discutere di progetti europei. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di sostenere la formazione e l’innovazione. La riunione si è concentrata su strategie concrete per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e università toscane.

Bruxelles, 23 febbraio 2026 – L'europarlamentare Dario Nardella ha ospitato al Parlamento europeo una delegazione di TOUR4EU, l'associazione che riunisce i sette atenei toscani e la Regione Toscana per la ricerca europea. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dell'Università di Firenze, dell'Università di Pisa, dell'Università di Siena, dell'Università per Stranieri di Siena, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola IMT Alti Studi Lucca, insieme ai colleghi europarlamentari Elena Donazzan, Benedetta Scuderi, Sandro Ruotolo e rappresentanti dell'ufficio di Giorgio Gori.