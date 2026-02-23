L' Europa dei territori e del riscatto ambientale per un pianeta pulito con Angelo Sirsi Egidio Zacheo e Tiziano Pagliara

Angelo Sirsi ha annunciato un nuovo progetto ambientale a Martano, motivato dalla crescente crisi climatica e dall’urgenza di ridurre le emissioni. La sua iniziativa mira a coinvolgere i cittadini locali in pratiche sostenibili, puntando su azioni concrete come la creazione di orti urbani e campagne di sensibilizzazione. La conferenza di venerdì 27 febbraio al Centro culturale tò Kalòn mira a stimolare il dialogo tra esperti e comunità, rafforzando il riscatto ambientale nella regione.

Venerdì 27 Febbraio alle ore 18,30, a Martano (Lecce), in via Marconi 28, presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus, condotto da Anna Stomeo e da Paolo Protopapa, si torna a parlare di Ambiente, tra ricerca, sperimentazione e politica, con Angelo Francesco Sirsi, autore di un libro di indagine, di testimonianza e di proposta ambientale e climatica, dal titolo “L’Europa dei territori. La strategia UE per la neutralità climatica e un pianeta pulito” (Edizioni Esperidi 2025). Si tratta della proposta, supportata dall’esperienza concreta, di un nuovo Patto climatico nell’ambito del Green Deal Europeo, capace di guardare al futuro ambientale e socio-politico con spirito costruttivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

