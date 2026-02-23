Letizia | Il Milan può salutare i sogni scudetto Il derby serve per salvare l’orgoglio

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha dichiarato che il Milan può dire addio ai sogni di scudetto dopo la sconfitta contro il Parma. La causa principale è stata una prestazione sotto tono della squadra, che ha mostrato limiti evidenti in campo. Letizia ha sottolineato come il derby diventi ora un match per recuperare l’orgoglio e non più una semplice occasione per vincere. La partita successiva diventa quindi decisiva per i rossoneri.

Al termine della sconfitta del Milan nella sfida contro il Parma, è arrivato il commento di Francesco Letizia. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista ai microfoni di 'Sportitalia' dall'esterno di San Siro. "Degli episodi arbitrali se ne potrà parlare nei prossimi giorni, lo si farà di certo. Il Milan esce con zero punti dalla partita contro il Parma e saluta i sogni di scudetto a -10 dall'Inter. Dopo tante prestazioni cancellate dal risultato, nella partita di stasera manca la prestazione e manca anche il risultato. È mancato forse il fuoco che tante volte ha aiutato il Milan a venire fuori da partite particolari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Letizia: “Scudetto? Il Milan risponde presente a ogni colpo: ci sarà fino all’ultimo”Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', analizza la corsa allo scudetto tra Inter, Milan e Napoli.

Leggi anche: Calciomercato Milan, Nkunku bocciato: il francese può salutare già a gennaio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Com’era prevedibile, il #Var consegna lo scudetto all’#Inter: il #Milan perde col #Parma 0-1 ed è fuori Il gol di #Troilo all'80' convalidato dopo lunga revisione Var. Sembra evidente il blocco su #Maignan ma amen. Almeno abbiamo scoperto che il Var può inter; Letizia: Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello Scudetto e con ottime chance di poter...; Letizia si arrende: Questo Milan non può fare di più. Da ieri, l'Inter esce certa vincitrice dello Scudetto; Letizia sicuro | Con Leao e Pulisic al 100% sarebbe un altro Milan L’inter ormai….

Letizia triste: Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà piùFrancesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sul campionato del Milan: Ora per il Milan inizia un altro mini-campionato: contro Parma ... milannews.it

Letizia duro: Dove arriva il Milan saltano le regole e i milanisti diventano i polli da spennare con biglietti a prezzi folliFrancesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sulle problematiche della trasferta di Pisa: Dove arriva il Milan, saltano le regole e ... milannews.it

Ehi Letizia, che ha fatto il #Milan con il #Parma - facebook.com facebook

Letizia sicuro: “Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan. L’inter ormai…” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com