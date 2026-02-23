Les Ballets de Monte-Carlo in scena con uno dei più grandi classici della danza di tutti i tempi

Les Ballets de Monte-Carlo portano in scena uno dei più grandi classici della danza, attirando un vasto pubblico al Teatro Nuovo di Udine. La causa è la loro interpretazione energica e impeccabile, che riempie il palco di eleganza e passione. La compagnia, nota per la sua eccellenza internazionale, presenta uno spettacolo che incanta spettatori di tutte le età. La performance si inserisce nella 29ª Stagione Opera, Operetta e Danza, promossa dalla direzione artistica di Fiorenza Cedolins.

Continua con una delle compagnie di danza più celebrate del panorama internazionale, Les Ballets de Monte-Carlo, la 29ma Stagione Opera, Operetta e Danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dalla direttrice artistica Fiorenza Cedolins e realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli. Sul palcoscenico udinese, in esclusiva regionale mercoledì 25 febbraio alle 20.30, la compagnia monegasca interpreterà Romeo e Giulietta, iconico balletto ispirato alla tragedia di William Shakespeare su musiche di Sergej Prokof’ev, con la coreografia di Jean-Cristophe Maillot e nella messinscena – presentata per la prima volta all’Opéra di Monte-Carlo nel 1996 – che si avvale delle scenografie di Ernest Pignon-Ernest, dei costumi di Jérôme Kaplan e del disegno luci di Dominique Drillot. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

