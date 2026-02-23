Leonardo introduce il sistema Nemesi, che migliora le linee di produzione grazie a raggi laser e dispositivi digitali. La causa è il bisogno di ridurre errori e aumentare la sicurezza sul lavoro. I lavoratori utilizzano tablet e sistemi web per monitorare ogni fase, rendendo le fabbriche più intelligenti. Questa innovazione permette di controllare meglio le operazioni e di ottimizzare le risorse umane e tecnologiche. La trasformazione coinvolge tutti gli aspetti della produzione, con attenzione alla formazione degli operatori.

RAGGI LASER che scivolano sui componenti per assemblarli riducendo inefficienze e migliorando la sicurezza, operatori che controllano tutte le fasi della produzione, con tablet, dispositivi digitali portatili e sistemi web garantendo un’interazione più efficace tra persone e macchine, favorendo la crescita di competenze e migliorando la gestione delle informazioni in sicurezza. E i nuovi scali di montaggio che migliorano la sicurezza e il comfort degli operatori. Un approccio, noto come “ Human-Centered Smart Factory “, mira a combinare le potenzialità dell’automazione con il benessere e le competenze delle persone, trasformando gli operatori in veri e propri esperti digitali e manager del processo produttivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Leonardo lancia il sistema Nemesi e trasforma i siti produttivi in smart factory.

