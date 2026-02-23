L' emoji delle sneaker è una Nike? Non proprio

L’emoji delle sneaker non rappresenta una Nike, perché la causa sta nella scelta dei disegnatori di mostrare scarpe generiche. Quando si cerca di usare l’emoji delle scarpe, sullo schermo appaiono stivali, tacchi e sandali, ma non modelli specifici. La confusione nasce dal fatto che molte persone associano automaticamente questa emoji alle scarpe sportive di marchi noti. La differenza tra le immagini visive e i marchi resta evidente anche nelle risposte più semplici.

Fammi un favore: prendi il tuo iPhone e digita "scarpa" nella tastiera delle emoji. Cosa compare? Stivali, tacchi, sandali, mocassini. Perfino un pattino a rotelle e uno da ghiaccio. Ora prova con "sneaker". Ne spunta una sola: base in mesh bianca, inserti grigi, colletto imbottito, suola in schiuma. Basta socchiudere gli occhi per riconoscerla. Sì, sembra proprio una sneaker New Balance. Più precisamente, ricorda da vicino la 574. Lanciata nel 1988 come scarpa da corsa accessibile, oggi è uno dei modelli più iconici dell'intero archivio del marchio. A disegnarne la forma originale fu Steven Smith, anche se, dettaglio curioso, la 574 non nacque affatto come 574.