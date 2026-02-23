L’Emil Banca passeggia Pieve parte bene e vince

Da sport.quotidiano.net 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emil Banca ha ottenuto una vittoria importante grazie a una buona prestazione in campo, rafforzando la sua posizione in classifica. Pieve 1971, invece, ha iniziato bene la partita e ha conquistato punti preziosi sul campo avversario. La vittoria di entrambe le squadre deriva dall’impegno dimostrato durante l’incontro e dalla determinazione dei giocatori. La sfida tra le due formazioni ha attirato un buon numero di spettatori allo stadio.
l8217emil banca passeggia pieve parte bene e vince
© Sport.quotidiano.net - L’Emil Banca passeggia. Pieve parte bene e vince

Weekend perfetto per le formazioni bolognesi di rugby. Nella terza giornata di ritorno vincono sia Emil Banca Bologna che Pieve 1971. Torna a vincere e a convincere l’Emil Banca. Al Bonori la formazione diretta da Andrea Balsemin batte 33-14 il Parma e in un sol colpo si vendica della sconfitta dell’andata e riprende la propria corsa al vertice rimanendo in scia delle squadre che la precedono. Sfida a senso unico a favore dell’Emil Banca, capace di assestare un 1-2 iniziale che dà subito l’inerzia al confronto. Bologna che controlla e che si impone senza affanni, trovando già nel primo tempo, chiuso 26-14, le 4 mete che valgono il punto di bonus addizionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Emil Banca ok, cade Pieve. Vilasi si divora i Lyons

Rugby serie b, VITTORIA all’ultimo assalto per i rossoBlù GUIDATI IN PANCHINA DA BALSEMIN. Il derby emiliano sorride all’Emil Banca, Pieve a testa altaNel derby emiliano di rugby, l’Emil Banca Bologna ha conquistato una vittoria di misura contro Pieve, 29-27, all’ultimo momento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Emil Banca ok, cade Pieve. Vilasi si divora i LyonsRugby serie B La formazione di coach Balsemin passeggia con Piacenza. I biancoblù di Fiocchi si arrendono in casa ai cadetti di Parma e all’arbitro. Vince nettamente l’Emil Banca, cade invece il Pieve ... ilrestodelcarlino.it