L’Emil Banca passeggia Pieve parte bene e vince
Emil Banca ha ottenuto una vittoria importante grazie a una buona prestazione in campo, rafforzando la sua posizione in classifica. Pieve 1971, invece, ha iniziato bene la partita e ha conquistato punti preziosi sul campo avversario. La vittoria di entrambe le squadre deriva dall’impegno dimostrato durante l’incontro e dalla determinazione dei giocatori. La sfida tra le due formazioni ha attirato un buon numero di spettatori allo stadio.
Weekend perfetto per le formazioni bolognesi di rugby. Nella terza giornata di ritorno vincono sia Emil Banca Bologna che Pieve 1971. Torna a vincere e a convincere l’Emil Banca. Al Bonori la formazione diretta da Andrea Balsemin batte 33-14 il Parma e in un sol colpo si vendica della sconfitta dell’andata e riprende la propria corsa al vertice rimanendo in scia delle squadre che la precedono. Sfida a senso unico a favore dell’Emil Banca, capace di assestare un 1-2 iniziale che dà subito l’inerzia al confronto. Bologna che controlla e che si impone senza affanni, trovando già nel primo tempo, chiuso 26-14, le 4 mete che valgono il punto di bonus addizionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rugby serie b, VITTORIA all’ultimo assalto per i rossoBlù GUIDATI IN PANCHINA DA BALSEMIN. Il derby emiliano sorride all’Emil Banca, Pieve a testa altaNel derby emiliano di rugby, l’Emil Banca Bologna ha conquistato una vittoria di misura contro Pieve, 29-27, all’ultimo momento.
