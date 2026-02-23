L’elicottero salva intere famiglie poi si schianta | strage spaventosa morti anche bambini

Un elicottero militare impegnato in un'operazione di soccorso in Perù si è schiantato, causando la morte di tutti i 15 occupanti, tra cui sette minori e un bambino di tre anni. La sua missione era salvare famiglie intrappolate in una zona difficile da raggiungere, ma l’incidente ha trasformato l’intervento in una tragedia. Le autorità cercano di capire cosa abbia causato la caduta dell’elicottero in un’area montuosa.

Tragedia in Perù, dove un elicottero militare impegnato in attività di soccorso è precipitato causando la morte di tutti i 15 occupanti, tra cui sette minori e un bambino di appena tre anni. Il velivolo era impegnato in una missione legata all’emergenza maltempo. L’elicottero, un Mil Mi-17 dell’aeronautica militare peruviana, stava viaggiando tra Pisco e Chala per un’operazione di ricerca e soccorso nelle aree colpite dalle gravi inondazioni. Le piogge torrenziali hanno devastato la regione di Arequipa, nel sud del Paese, provocando danni ingenti e numerosi sfollati. L’intervento dell’aeronautica era parte delle operazioni di assistenza alle comunità isolate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

