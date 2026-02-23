L’Egitto rastrella ed espelle richiedenti asilo e rifugiati | le conseguenze per le famiglie sono devastanti

L’Egitto rastrella ed espelle richiedenti asilo, creando crisi umanitarie. Le operazioni, condotte da agenti in borghese, colpiscono cittadini siriani, sudanesi e altri provenienti dall’Africa subsahariana. Le forze di sicurezza fermano le persone senza motivo apparente, costringendole a lasciare le case e i posti di lavoro. Molti si trovano improvvisamente senza protezione né mezzi di sostentamento. Le famiglie affrontano conseguenze devastanti, con molte persone che si ritrovano senza rifugio.

Secondo testimonianze raccolte da Amnesty International, dalla fine di dicembre 2025 agenti di polizia in borghese egiziani hanno effettuato rastrellamenti arbitrari di cittadini siriani, sudanesi, sud-sudanesi e di altri stati dell’Africa subsahariana, fermandoli per controlli d’identità nelle strade o nei luoghi di lavoro in diverse città. Le persone trovate prive di un permesso di soggiorno valido sono state portate via su furgoni senza contrassegni, anche quando erano state in grado di esibire la tessera dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr). L’organizzazione per i diritti umani ha documentato dettagliatamente l’arresto arbitrario da parte delle forze di sicurezza egiziane di 22 persone rifugiate e richiedenti asilo, tra cui un minorenne e due donne, prelevate dalle loro abitazioni, fermate in strada o ai posti di controllo tra la fine di dicembre del 2025 e il 5 febbraio 2026 nelle province del Cairo, Giza, al-Qalyubia e Alessandria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Blog | L’Egitto espelle i richiedenti asilo: conseguenze devastanti per le famiglie.

