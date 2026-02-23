Lecce l' ultimo delirio di Cgil e partigiani | Messa sulle foibe senza contraddittorio

A Lecce, il confronto tra Cgil e Anpi e l’organizzazione religiosa ha provocato tensioni. La causa risiede nella richiesta di impedire una messa e un dibattito sulle Foibe, ritenuti privi di un contraddittorio. La protesta si è concentrata sulla presenza di simboli e temi considerati controversi, che alcuni accusano di nascondere la realtà storica. La vicenda si è conclusa con il ritiro dell’evento dal programma ufficiale.

La follia della sinistra che vuole nascondere l'orrore delle Foibe arriva fino in chiesa. Vicenda surreale e sconcertante quella di Lecce, dove Cgil e Anpi hanno presentato una protesta formale contro un dibattito e una messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù organizzate dal "Comitato 10 febbraio". L'evento, dal titolo "Il ricordo vola fino a noi", ha visto la presenza del reporter di guerra Fausto Biloslavo, del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e degli studenti del locale Liceo Quinto Ennio. Il tema, appunto, il ricordo delle vittime delle foibe. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46285562 Vietato, secondo il segretario generale della Cgil leccese, Tommaso Mascara, che insieme alla segretaria generale della Flc Cgil Lecce Francesca Franza ha chiesto che "sia garantito il principio di laicità della scuola e dello Stato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Foibe: studenti a messa, Cgil contro: laicità a rischio?Una cerimonia commemorativa a Gallipoli ha ricordato le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata, attirando l’attenzione su temi delicati.

Una messa per le vittime delle Foibe fa impazzire Cgil e Anpi: “Manca il contradditorio…”La decisione di vietare la celebrazione della Festa del Ricordo nelle scuole ha scatenato proteste da parte di Cgil e Anpi, che contestano l’assenza di un contradditorio ufficiale.

