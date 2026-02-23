le spoglie di san francesco in arrivo mezzo milione di pellegrini

La presenza delle spoglie di San Francesco ha portato circa mezzo milione di pellegrini nella città, attirando visitatori da tutta Italia. La forte affluenza si spiega con l’anniversario dell’800 anni dalla morte del santo, che ha riunito fedeli e curiosi. Tra le strade e i luoghi di culto si percepisce un misto di emozione, attese e rispetto silenzioso. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza per gestire l’afflusso massiccio di visitatori.

La spiritualità dell’ ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, a 800 anni dalla morte, si avverte ovunque: ci sono folla e code tra la stazione, le fermate dei bus, i parcheggi e le Basiliche, ma anche silenzio e compostezza. Il sole che splende dopo settimane di pioggia dà il giusto sfondo all’evento, di dimensioni mondiali per numeri e risonanza. Ieri, primo giorno dell’ostensione che durerà un mese, quasi 20mila persone hanno raggiunto la terra di San Francesco, patrono d’Italia. Circa 400mila le prenotazioni già effettuate, non è escluso che si arrivi a mezzo milione di presenze totali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stupore e commozione accompagnano la fine di questa prima giornata: davvero san Francesco vive nei cuori di migliaia di pellegrini che oggi hanno varcato la Basilica in un clima di pace e silenzio che davvero ci ha toccato ed ha testimoniato tutto l'amor - facebook.com facebook

