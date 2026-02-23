Le scuole serali sono piene e fuori c’è la coda Il preside emiliano | Mancano spazi e docenti per i Cpia Il ministero ci consideri

Le scuole serali registrano il tutto esaurito e le code fuori testimoniano la forte domanda. Il preside emiliano spiega che mancano spazi e docenti per i Cpia, i Centri provinciali d’istruzione per gli adulti. La crescente presenza di migranti e l’esigenza di formazione digitale e finanziaria tra italiani over 40 aumentano l’affluenza. Molti studenti devono ancora trovare un posto disponibile, evidenziando la richiesta crescente di corsi serali. La situazione rimane critica e ancora senza soluzioni immediate.

La necessità burocratica dei migranti, la maggiore consapevolezza degli stranieri di dover imparare la nostra lingua e l’urgenza di molti italiani ultra 40enni di avere competenze digitali e finanziarie ha riempito i Cpia, Centri provinciali d’istruzione per gli adulti. In tutt’Italia si sono create lunghe liste d’attesa per frequentare la scuola. Solo in Emilia Romagna sono ottomila le persone che stanno aspettando. È il nuovo volto di quelle che un tempo venivano chiamate “scuole serali” e servivano per ottenere la licenza media o, per chi aveva abbandonato il percorso formativo dopo il periodo obbligatorio, per tornare alle superiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luisa Ranieri dalla parte degli insegnanti: “Le scuole sono piene di gente super competente, anche se mancano carta igienica e gesso”Luisa Ranieri, prossima protagonista della fiction La Preside, si schiera dalla parte degli insegnanti, evidenziando la loro competenza nonostante le difficoltà legate a risorse insufficienti, come carta igienica e gesso.

Maturità 2026, correzione prove scritte. In alcuni indirizzi mancano due docenti per ogni area. CSPI chiede al Ministero di chiarireIl Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) ha espresso un parere sulla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità del 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le scuole serali sono piene e fuori c'è la coda. Il preside emiliano: Mancano spazi e docenti: il ministero ci consideri; Scuole serali, 1200 studenti in lista d’attesa: Mancano spazi e almeno 20 docenti; La penna e il riscatto: le ex Scuole elementari di Gabicce Monte rinnovano una lezione di civiltà e vita; Mobilità docenti 2026/27: il trasferimento si ottiene solo su cattedra vacante. Può essere interna o esterna.

Scuole serali, 1200 studenti in lista d’attesa: Mancano spazi e almeno 20 docentiIl direttore del Cpia di Bologna Emilio Porcaro: Le richieste aumentano del 20% ogni anno. In regione gli esclusi sono ottomila ... bologna.repubblica.it

Scuole serali, 1500 studenti in lista d’attesa: “Mancano spazi e almeno 20 docenti” x.com