le regole di un reportage perfetto di guido barosio

Guido Barosio ha scritto un libro per condividere la sua lunga esperienza nel giornalismo. La causa deriva dalla volontà di insegnare come si racconta il mondo con chiarezza e precisione. Il testo offre consigli pratici e esempi concreti, basati su anni di lavoro sul campo. Barosio mette in evidenza le tecniche fondamentali per creare un reportage efficace. Il volume si rivolge a chi vuole migliorare il proprio modo di raccontare le notizie.

Quando una carriera di oltre trent’anni incontra l’urgenza di spiegare come si racconta il mondo, nasce qualcosa di più di un semplice libro: nasce un vero e proprio compendio di esperienza, intuizione e mestiere. L'opera "Le regole di un reportage perfetto", si propone come manuale di riferimento per chiunque voglia trasformare un viaggio in un racconto capace di emozionare, coinvolgere e informare. Firmato da Guido Barosio, giornalista, travel writer e docente con una lunga esperienza alle spalle, il volume si presenta come un ponte tra la teoria della narrazione e la pratica effettiva del reportage, fornendo strumenti concreti per chi desidera capire come si costruisce una storia che sia più di un semplice resoconto di viaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

