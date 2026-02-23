Le quote di Sanremo 2026 | chi vincerà il Festival?

Le quote di Sanremo 2026 sono state pubblicate dopo aver analizzato le preferenze degli scommettitori. La causa è l’interesse crescente verso i cantanti emergenti e le canzoni inedite, che influenzano le scommesse e le aspettative del pubblico. Molti puntano su artisti giovani e promettenti, spinti dalla voglia di scoprire nuove star. Le scommesse si concentrano su diversi nomi, lasciando aperta ogni possibilità fino all’ultimo momento.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? Questa è la domanda che tante, tantissime persone si stanno ponendo alla vigilia della settantaseiesima edizione della kermesse canora in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Qualche indicazione in più arriva dai bookmakers, che vedono quattro grandi favoriti. Chi vincerà Sanremo 2026?. Secondo le quote degli esperti di Sisal, la frontrunner è Serena Brancale, quotata 3,50. Subito dietro la coppia Fedez-Masini a 5. Più staccati Sayf e Tommaso Paradiso, entrambi a 7,50. Ditonellapiaga paga 16 volte la posta, mentre troviamo quattro artisti a quota 20: Arisa, Fulminacci, Ermal Meta ed Eddie Brock.