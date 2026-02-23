Le prime pagine di oggi riportano che le Olimpiadi si sono chiuse con una cerimonia spettacolare, attirando migliaia di spettatori. I dazi commerciali sono al centro di numerosi dibattiti tra i politici, mentre le indagini sulla morte di un bambino dopo un trapianto di cuore sbagliato continuano a suscitare preoccupazioni tra i cittadini. La vicenda ha portato alla luce falle nel sistema sanitario. Le notizie di questa mattina si concentrano su questi eventi chiave.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, le discussioni sui dazi, e le indagini sulla morte del bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato Su tutte le prime pagine dei giornali di oggi molto spazio è dedicato alla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con grandi foto della cerimonia che si è tenuta ieri sera all’Arena di Verona. Qualche giornale titola sull’accordo raggiunto lo scorso agosto fra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi, che dopo la decisione della Corte suprema viene rimesso in discussione, la Stampa apre sull’uomo armato che è entrato nella residenza del presidente degli Stati Uniti Trump in Florida ed è stato ucciso dagli agenti della sicurezza, il Fatto e la Verità seguono la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, e i giornali sportivi, oltre alle Olimpiadi, commentano i risultati della domenica in Serie A, con nuove polemiche sulle decisioni degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di venerdì 20 febbraio 2026.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24 ... tg24.sky.it

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 febbraioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Unisa, la Quantum Valley resta un sogno. Il T ... salernonotizie.it

Le prime pagine di lunedì 23 febbraio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026 x.com