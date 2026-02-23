Le piccole che diventano big San Siro nemico e | così il Milan è sprofondato a -10 dall' Inter

Il Milan ha subito un calo di rendimento a causa di un cammino casalingo incerto e settimane di prestazioni deludenti. La squadra ha faticato contro avversari di seconda fascia e ha mostrato limiti di rosa, rallentando la corsa al titolo. La recente serie di risultati ha fatto scivolare i rossoneri a -10 punti dall’Inter, mettendo in discussione le possibilità di recupero. La situazione resta critica e il team cerca di reagire.

Ha provato a restare aggrappato con le unghie e con i denti finché ha potuto, ma a un certo punto la salita è diventata liscia come il marmo. Impossibile mantenere la presa. Il Milan che dà l'addio - virtuale, certo, ma con ampia tendenza al reale - allo scudetto, lo fa proprio a pochi giorni da quel mese di marzo che Allegri ha maneggiato con cura e speranza fin dall'autunno. "A marzo vedremo dove saremo e inizieremo a fare i conti", ha ripetuto allo sfinimento Max lungo i mesi. A Milanello nessuno aveva in realtà mai nominato la parola scudetto, ma è altrettanto vero come trasparisse fra le righe delle dichiarazioni di alcuni giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serie A, il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma: rossoneri a -10 dall’InterIl Milan perde 0-1 contro il Parma a San Siro a causa di un gol arrivato nel secondo tempo.

Milan, che tonfo: il Parma gela San Siro e l’Inter vola a + 10Il Milan ha subìto una sconfitta contro il Parma, che ha sorpreso i tifosi con un gol decisivo di Troilo, prima annullato e poi convalidato dopo il controllo al VAR.

