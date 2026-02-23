Le pagelle della Frecciarossa Final Eight 2026 | LBATV trionfa Torino saluta

La presenza di LBATV nelle pagelle della Final Eight 2026 è stata determinata dalle ottime prestazioni di alcuni giocatori chiave, che hanno decisamente impressionato il pubblico. Torino si è congedata dalla competizione dopo una serie di incontri intensi, segnati da errori e miglioramenti. Le partite hanno attirato numerosi spettatori, desiderosi di assistere alle sfide più avvincenti del torneo. La competizione continua con nuove sfide in programma questa sera.