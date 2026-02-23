Le Olimpiadi Invernali chiudono col botto | Rai 1 domina gli ascolti del 22 febbraio

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina ha totalizzato oltre il 30% di share, attirando milioni di telespettatori. La forte affluenza di pubblico in Italia, unita alla copertura completa della Rai 1, ha contribuito a un record di ascolti. Gli italiani hanno seguito con entusiasmo la conclusione dei Giochi, mentre gli appassionati si sono radunati davanti agli schermi per assistere all’evento. La serata ha confermato il successo della trasmissione televisiva.

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina vola oltre il 30% e chiude in trionfo i Giochi in tv. Rai domina la domenica, mentre nell'access debutta il PrimaFestival verso Sanremo. Gli ascolti di domenica 22 febbraio 2026 sono stati dominati dall'ultimo atto dei Giochi: la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista il pubblico e certifica il successo televisivo della manifestazione. Nell'access, invece, parte ufficialmente la settimana sanremese con il debutto di PrimaFestival su Rai 1. Prime time: la Cerimonia di Chiusura vola oltre il 30% La Cerimonia di Chiusura su Rai 1 registra numeri imponenti: 6.