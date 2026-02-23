Le migliori di sempre Grazie italiani | i tifosi commentano le Olimpiadi

I tifosi esprimono entusiasmo dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si sono concluse con molte emozioni. Molti appassionati ricordano le imprese di Federica Brignone e l’atmosfera vivace sugli spalti, mentre condividono foto e commenti sui social. La partecipazione del pubblico e la qualità delle competizioni hanno lasciato un ricordo positivo. Ora, i fan si preparano a rivivere le emozioni delle prossime sfide sportive.

Si chiudono le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e tra i tifosi è già tempo di nostalgia. Dalle piste al Forum, i tifosi che le hanno vissute rivolgono messaggi di entusiasmo per un’edizione molto apprezzata, tra spettacolo sportivo - dal curling al biathlon -, le imprese di Federica Brignone e un’organizzazione dei Giochi promossa a pieni voti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket, i migliori italiani della 12a giornata di Serie A. Alessandro Pajola, sempre pronto per le necessitàEcco un riepilogo dei migliori italiani della 12ª giornata di Serie A 2025-2026 di basket.

Padova tra le migliori province per i giovani italianiPadova si conferma tra le province italiane più favorevoli ai giovani.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: La classifica delle 50 migliori canzoni rock americane di sempre secondo Ultimate Classic Rock; Questi 10 album blues sono il meglio del genere e sanno sempre tirarti su; Le migliori canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, scelte dalla redazione di Vogue Italia; I 7 migliori rivoluzionari che abbiamo visto al Festival di Sanremo.

Le migliori canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, scelte dalla redazione di Vogue ItaliaCi sono brani che restano indimenticabili, ma quando salgono sul palco dell’Ariston entrano nell’Olimpo delle canzoni più belle di sempre. La redazione di Vogue Italia ha scelto le sue: quelle che con ... vogue.it

Le supercar più belle di sempre: dal 1956 a oggi, le icone che hanno fatto la storia dell’autoLe migliori supercar dall'anno di fondazione di Quattroruote a oggi? Non c'è carenza di contendenti e, anzi, non è stato per nulla semplice selezionare le splendide vetture che trovate nelle prossime ... quattroruote.it

Cara Italia, ci hai fatto sentire come a casa qui in Italia. Abbiamo trascorso i migliori 16 giorni di competizioni olimpiche invernali grazie alla tua calorosa accoglienza e ospitalità. Dal profondo del nostro cuore, grazie mille! - Dear Italy, you made us feel like - facebook.com facebook