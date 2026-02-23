Le Isole di Sicilia conquistano Monaco con bellezza e innovazione digitale

Le Isole di Sicilia conquistano Monaco grazie alla combinazione di paesaggi mozzafiato e tecnologie digitali avanzate. Gli organizzatori hanno presentato mostre interattive e tour virtuali per mostrare il loro patrimonio culturale e naturale. La presentazione ha attirato molti visitatori, curiosi di scoprire le meraviglie dell'isola. La manifestazione ha dimostrato come tradizione e innovazione possano convivere in modo coinvolgente. La partecipazione è stata più numerosa del previsto.

Il brand "Islands of Sicily" alla F.RE.E presenta uno stand scenografico e lancia la piattaforma DMS per promuovere l'offerta integrata delle isole, supportando operatori locali e strategie di marketing internazionale Quando la bellezza naturale incontra l'innovazione, il risultato è un'esperienza che resta impressa. Le Isole di Sicilia hanno raccontato il loro fascino alla F.RE.E di Monaco di Baviera, la principale fiera bavarese dedicata al turismo B2C, trasformando lo stand in un piccolo viaggio tra luce, colori e paesaggi unici. Ma non si tratta solo di estetica: il 2026 segna una svolta tecnologica.