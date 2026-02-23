le interviste braglia quello che ho visto nella ripresa fa ben sperare

Piero Braglia attribuisce la recente sconfitta alle difficoltà emotive dei giocatori, che si sono mostrati dispiaciuti e sfiduciati dopo la partita. Osservando la ripresa, l’allenatore nota segnali positivi e si mostra ottimista, nonostante la posizione in classifica. Braglia ha sottolineato come i ragazzi abbiano bisogno di ritrovare fiducia e concentrazione per migliorare. Il tecnico ha anche evidenziato alcune azioni che potrebbero fare la differenza nelle prossime gare.

La parola d’ordine è fiducia. Quella che nonostante la sconfitta e l’ultima posizione l’allenatore del Pontedera Piero Braglia dispensa nelle interviste del dopo-partita: "Mi dispiace perché ho visto i ragazzi giù di morale, ma non devono esserlo. Io dico che ce la possiamo giocare fino in fondo, non bisogna abbattersi perché non siamo peggio di altre squadre". Ovvio però che ci siano dei difetti da limare se non eliminare: "Abbiamo preso di nuovo un gol dopo pochi minuti di gioco, dimostrando di essere leggeri in queste situazioni, e sugli altri due non si può far calciare in quel modo gli avversari, bisogna andargli addosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

«Le tredicesime spingono i consumi nel Padovano»: lo studio Ascom che fa ben sperareLe tredicesime rappresentano un’importante occasione di rilancio per i consumi nel Padovano, confermando un trend positivo.

«Valentino odiava il documentario che ho fatto su di lui, finché non ha visto quello che ho visto io»Valentino, uno dei grandi nomi della moda, aveva un’opinione negativa sul documentario dedicato a lui, fino a quando non ha visto il punto di vista del regista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Braglia: Lotito ha abbassato il debito e tenuto in piedi la Lazio. Approvo il suo progetto; Braglia torna a Pontedera dopo 30 anni: quali allenatori come lui nella storia?.

Braglia: Vergara ha fatto una figuraccia con quella dichiarazione a GenovaOspite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Derby d'Italia che può dirci tanto: La Juve, uscendo con un ... tuttonapoli.net

Braglia: Lazio? Secondo me i tifosi hanno ragioneL’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato una breve intervista a TMW, parlando anche di ... msn.com

Secondo voi, chi vincerebbe tra una squadra italiana di serie C e una squadra nazionale tra le più forti d'Europa E' giovedì 11 febbraio 1982, stadio Braglia di Modena. Sono in quindicimila . L'amichevole si gioca tra il Modena di Bruno Giorgi e la Polonia, qu - facebook.com facebook