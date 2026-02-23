Le insistenze sul sindaco di Comitini ignaro e la busta con 50 euro per la carta di identità | così si diventa italiani

Le pressioni sul sindaco di Comitini e la consegna di una busta con 50 euro per ottenere la carta di identità sono al centro di un'indagine che svela un sistema di corruzione. Le forze dell’ordine hanno scoperto come alcuni cittadini pagassero somme ingenti per facilitare pratiche amministrative. Gli investigatori hanno documentato incontri e scambi di denaro, rivelando un mercato illecito che coinvolge più uffici comunali. La vicenda apre uno squarcio sui metodi utilizzati per ottenere la cittadinanza in modo illecito.

Diventare "italiani" con una busta da 50 euro o con la spinta giusta negli uffici comunali. È il volto più spregiudicato dell'inchiesta che scuote l'Agrigentino: un sistema che, secondo la Procura, avrebbe trasformato la cittadinanza in un affare da migliaia di euro, gestito con precisione e coperto da una rete di complicità. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di AgrigentoNotizie, rivela nuovi retroscena e dettagli della vicenda che presto potrebbe approdare in aula per il processo. La Procura, in attesa che il tribunale del riesame si pronunci sulle richieste di arresto, ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini ai 22 coinvolti nell'inchiesta portata avanti dalla Squadra mobile.

Carta d’identità, per gli over 70 validità estesa a 50 anni: le novità e cosa cambia con il decreto PnrrIl decreto PNRR ha previsto l’estensione della validità della carta d’identità a 50 anni per gli over 70, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratici.

La tessera elettorale diventa digitale e per gli over70 carta d'identità a vitaA partire da ora, le persone over 70 riceveranno una carta d'identità elettronica valida a vita, sostituendo quella tradizionale.

