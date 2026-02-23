Le foto del presidente Mattarella in visita a Niscemi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni alle abitazioni e alle strade del paese. La visita è stata organizzata per offrire supporto e valutare i danni insieme ai residenti. Durante l'incontro, ha ascoltato le testimonianze di chi ha perso parte delle proprie proprietà. La città si prepara ora a ricostruire le zone più colpite e a riprendersi dall’emergenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita a Niscemi, il comune siciliano in provincia di Caltanissetta colpito dal ciclone Harry. Il capo dello Stato ha voluto toccare con mano la situazione che la popolazione sta vivendo dal 25 gennaio, quando una parte dell'abitato è stata inghiottita da una frana e un centinaio di famiglie hanno perso per sempre le loro case. Dopo aver sorvolato l'area in elicottero, Mattarella è stato accolto dal sindaco Massimiliano Valentino Conti e ha fatto un giro nelle strade del centro storico. Si è recato anche alla scuola Mario Gori sgomberata dopo la frana.