Le emozioni oltre le medaglie Milano-Cortina 2026 è già storia

Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno vinto medaglie, portando a Milano-Cortina 2026 un senso di vittoria e passione. Le loro imprese sono state accompagnate da gesti di fairplay nel biathlon e momenti di emozione pura, come le lacrime di alcuni atleti e le dediche a chi non c’è più. Tra trionfi e delusioni, lo spirito olimpico si manifesta in ogni gesto, anche con un cane lupo che si aggira tra le piste.

© Laverita.info - Le emozioni oltre le medaglie. Milano-Cortina 2026 è già storia

Dagli ori di Federica Brignone e della «mamma volante» Francesca Lollobrigida ai gesti di fairplay nel biathlon, dai trionfi storici alle lacrime dei delusi, passando per dediche a chi non c'è più, sprint improvvisati per l'ultimo posto e persino un cane lupo in pista. L'Olimpiade diffusa è stata un mix di momenti indimenticabili. Si sono concluse ieri, con la maestosa cerimonia dell'Arena di Verona, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un successo per l'Italia sotto tutti i punti di vista: non solo sportivo, con il quarto posto nel medagliere e ogni record precedente spazzato via, ma anche logistico, organizzativo, economico e se vogliamo anche politico. 🔗 Leggi su Laverita.info Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono le più preziose della storia#Milano-Cortina 2026 || Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre. Milano-Cortina 2026: Tomba lancia la sfida, l’Italia punta a un record di medaglie oltre le 20.#Milano-Cortina 2026 || Domenico Tomba ha aperto le porte alla sfida. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Oltre 1000 studenti ad Anterselva per vivere l’emozione del biathlon; Le emozioni sono il motore del bullismo, come educare a riconoscerle attraverso il cinema. INTERVISTA a Paola Dei; Società: Fondazione Oltre, al via stasera a Roma Adolescence per accompagnare le famiglie nel cammino educativo con i figli; La Lube e Modena si spartiscono la posta dopo un’altalena di emozioni. Emozioni oltre le sbarre con «I figli degli altri»: matrioske contro la rabbiaLe emozioni sono come matrioske, dove ogni pezzo va svelato dopo l’altro, con cautela: e non a caso proprio la celebre bambola russa è uno degli strumenti utilizzati nel primo progetto terapeutico per ... corriere.it Le emozioni sono il motore del bullismo, come educare a riconoscerle attraverso il cinema. INTERVISTA a Paola DeiIl cinema – ci dice la psicologa Paola Dei, a commento dei risultati sorprendenti di una ricerca che ha coordinato – aiuta a riconoscere le emozioni, aiuta anche a costruire relazioni più sane, quest ... orizzontescuola.it MILANO CORTINA | Chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina è tempo di bilanci, e il mondo celebra i Giochi made in Italy. Dopo le critiche arrivate fino alla vigilia, calato il sipario, tra bilanci di medaglie ed efficienza organizzativa il giudizio è positivo. #ANSA - facebook.com facebook Milano Cortina arrivederci: l'aeroporto di Venezia si affolla di atleti in partenza. L'organizzazione ha trovato ampio favore fra gli addetti ai lavori, come raccontano al Marco Polo i tanti atleti internazionali pronti a imbarcarsi. x.com