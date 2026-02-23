Le auto bloccate nei box a causa dei lavori | la segnalazione sul cantiere di via Boccaccio

Un cantiere in via Boccaccio blocca le auto nei box a causa di lavori iniziati a febbraio 2026. La lunga durata e la mancanza di una pianificazione chiara hanno lasciato molti residenti senza accesso alle autorimesse. Le auto rimangono intrappolate nei garage, causando disagi quotidiani. La situazione si protrae ormai da settimane, senza segnali di miglioramento imminente. La comunità si chiede quando finiranno i lavori e se ci saranno alternative.

Al civico 31c insistono almeno 9 automezzi che come nel mio caso non possono più essere utilizzati, (bloccati all'interno) con un avviso di pochi giorni. Ma al di là del tempismo relativo a questi lavori, non si capiscono i tempi di termine e di impossibilità di usufruire di tutti i box esistenti nella via. Per questo mi piacerebbe un intervento da parte della redazione, per cercare, magari con un servizio di sensibilizzare il Comune all'accelerazione di tali lavori. Allego alcune fotografie.