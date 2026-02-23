L' avvocata di Mansuori ucciso dal poliziotto Cinturrino a Rogoredo | Aveva problemi gravi con questo poliziotto

L’avvocata di Mansouri afferma che il suo assistito aveva gravi tensioni con il poliziotto Cinturrino, che ha sparato a Rogoredo. Mansouri, un giovane marocchino di 28 anni, era coinvolto in attività di spaccio e aveva avuto scontri con l’agente in passato. La lite tra i due si sarebbe acuita prima dello sparo, secondo quanto riferito. La vicenda si concentra sulla difficile relazione tra le parti coinvolte in quel momento.

Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni ucciso a Rogoredo dal poliziotto Carmelo Cinturrino, aveva precedenti “problemi gravi” con l'assistente capo che ha premuto il grilletto. A rivelarlo all'Aria che tira, su La7, è l'avvocata della famiglia Mansouri, Debora Piazza. “Mansouri si era rivolto a me più volte proprio perché aveva gravi problemi con questo poliziotto”, è la rivelazione in diretta della legale dei parenti della vittima. Piazza spiega che il suo assistito non poteva denunciare per non autodenunciarsi per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidrogaCarmelo Cinturrino, poliziotto di 42 anni, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, causando la sua morte.

Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino, la frase del collega e l'ipotesi sulla messa in scenaMansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica.

