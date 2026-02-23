Lavori Pnrr nel 2024 ma il liceo Alberti non ha certificazione antincendio | si studia da casa

Il liceo Alberti ha sospeso le lezioni in presenza a causa della mancanza di certificazione antincendio, scaduta nel 2021. La causa è la scia antincendio non rinnovata, che impedisce l’accesso agli spazi scolastici. Circa mille studenti seguono le lezioni da casa da settimane, mentre si cerca una soluzione per riprendere le attività in presenza. Intanto, l’edificio resta chiuso fino a nuovo ordine.

Scia antincendio scaduta nel 2021 e ora lezioni da casa. Questa la situazione al Liceo Leon Battista Alberti, dove quasi mille studenti stanno vivendo da settimane una situazione di forte incertezza. Dopo il distacco della scala esterna di emergenza, avvenuto lo scorso 24 gennaio, l’istituto ha visto ridurre progressivamente la propria capienza. Prima la limitazione a 240 presenze contemporanee, con lezioni drasticamente ridotte – 9 ore settimanali per le quinte, 6 per le altre classi – poi l’ulteriore stretta dei vigili del fuoco: massimo 100 persone all’interno dell’edificio. La verifica ha infatti accertato che la Scia antincendio risulta scaduta dal 2021. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Liceo Alberti, scala antincendio rotta e lezioni ridotte: dopo la protesta arriva cronoprogramma lavoriAl liceo Alberti di Napoli, la rottura della scala antincendio ha causato la riduzione delle lezioni e la presenza di soli 250 studenti in aula.

Liceo Alberti al Vomero, dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagataDopo sette milioni di lavori finanziati con il PNRR, l’istituto al Vomero si trova ancora in difficoltà.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Nel forziere del Pnrr. Progetti per 67 milioni. Asili, sport, verde, mura. La mappa dei cantieri; Invitalia bandi: la lista completa 2026; Fondi Pnrr, a Lecco lavori da finire per 13 milioni.

PNRR a Foggia, liquidato il 42% dei fondi: accelerazione della governance EpiscopoForte accelerazione per i progetti finanziati con il PNRR e il Fondo Opere Indifferibili a Foggia. Al 31 gennaio 2026 ... immediato.net

Montevarchi: lavori di rinnovamento della rete elettrica con fondi Pnrr. Mercoledì 25 febbraio ulteriori interventiProseguono a Montevarchi i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e ... valdarnopost.it

Stanziati 180 milioni su 390 necessari per separare merci e passeggeri. Priorità ai lavori Pnrr in stazione, ma per il raddoppio della linea di cintura mancano ancora le coperture - facebook.com facebook