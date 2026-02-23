L' Avis punta a nuove strategie per la donazione Calipari | Sarà per noi un anno di resilienza

L'Avis ha deciso di adottare nuove strategie per aumentare le donazioni a causa della diminuzione delle unità di sangue raccolte negli ultimi mesi. Durante l’assemblea dei soci a Reggio Calabria, si sono discussi piani concreti per coinvolgere più cittadini e migliorare le attività di sensibilizzazione. Calipari ha spiegato che si tratta di un anno di resilienza, in cui l’associazione deve affrontare sfide importanti. La discussione si è concentrata su iniziative pratiche e mirate.

Dopo l’assemblea, il giornalista vaticanista del Tg2 Rai, Enzo Romeo ha articolato una ricca e coinvolgente riflessione sul valore etico della donazione Giornata di bilanci, prospettive e riflessione per i soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, riunitisi in assemblea presso il GH Excelsior. Dopo gli adempimenti di rito, si sono susseguite le relazioni tutte arricchite dai ringraziamenti a donatori e donatrici e a tutte le componenti associative per il lavoro quotidiano svolto. La prima relazione è stata quella della presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sistemi ittici minacciati dal riscaldamento globale: ricerca nuove strategie per sostenibilità e resilienzaLa regione Sardegna si trova di fronte a una sfida importante: i sistemi ittici sono minacciati dal riscaldamento globale. Leggi anche: Assisi, carabinieri e Avis insieme: la donazione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Villorba chiama i giovani alla donazione: l'Avis serra i ranghi e punta sul plasma; Serra, l’Avis approva il bilancio e guarda al futuro: si punta anche alla raccolta di plasma; Sulle tribune 170 volontari Avis. Allegra campagna delle donazioni; Pfv, le ragazze del basket testimonial per i donatori del sangue dell’Avis. Avis punta a 1.300 donazioni. La festa della generosità. Riconoscimenti ai veteraniPremiati Sergio Baldelli, Mirco Martellini e Caldino Varani. La giornata è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio. Numeri di piena soddisfazione per la compagine assisiate . Un lieve calo, ... lanazione.it Se vai a donare ogni giorno è una festa, non solo a Carnevale! In un uno dei mesi più colorati dell'anno, punta sul giallo del PLASMA! Contatta AVIS Umbria per avere maggiori info sulla donazione di plasma e prenotarne una 800 550 433 - facebook.com facebook